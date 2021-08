Covid in Italia, 5.959 nuovi casi e37 morti: positività al 2,7%

Sono 5.959 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 29 agosto 2021 in Italia, secondo i dati dell'ultimo bollettino del ministero della Salute. Si registrano altri 37 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 223.086 tamponi con un tasso positività al 2,7%. Crescono i ricoveri di 22 unità, portando il totale a 4.133 persone nei reparti ordinari Covid, mentre sono 14 in più da ieri le terapie intensive occupate per un numero complessivo di 525 a livello nazionale.