Automobilismo, Samuele Cassibba vince la Linguaglossa - Piano Provenzana

Samuele Cassibba, portacolori della Catania Corse, ha vinto la 1^ Linguaglossa Piano Provenzana, Etna Nord, Trofeo Ciccio Giuffrida, su Osella 1000 Suzuki con il tempo complessivo di 8’13”28, percorrendo il tracciato di 8,1 km di gara 1 in 4’07”28 e di gara 2 in 4’06”00. Secondo e terzo due catanesi, rispettivamente Orazio Maccarrone esperto driver di Giarre su Formula Gloria cp7, vincitore del gruppo E2SS e l'esordiente Alessandro La Spina su Radical 1400, proveniente dalla vicina Riposto.

Cassibba a fine gara ha commentato: siamo venuti a Linguaglossa per provare alcune soluzioni nuove per la mia vettura che ci hanno soddisfatto. Vincere é sempre bello, specie su un percorso per me nuovo così impegnativo. Con i dati raccolti siamo pronti per la prossima gara Civm di Pedavena in programma nel prossimo fine settimana in attesa della ufficializzazione della convocazione al master Hill climb in Portogallo di metà ottobre.

Bella la prestazione per il presidente della Giarre Corse Orazio Maccarrone che ha tenuto a sottolineare la bellezza del tracciato: “sono soddisfatto di come è andata la mia gara, penso che si possa migliorare parecchio imparando bene il tracciato”.

Contentissimo a sua volta Alessandro La Spina, al debutto assoluto su una vettura sport: “Per me è un'emozione incredibile salire sul podio a prima gara, spero di potere tornare in gara quanto prima. Guidare la Radical è stato molto spontaneo, credevo di aver fatto una prestazione appena lusinghiera, ma lo stesso Cassibba che è un protagonista di Campionato Italiano mi ha detto che stavo andando davvero forte".

CLASSIFICA ASSOLUTA DELL 1^ LINGUAGLOSSA- PIANO PROVENZANA:

1 Samuele Cassibba( Osella PA 21 Jrb ) in 8’13”28; 2 Orazio Maccarrone (F.Gloria cp7) a 28”54; 3 Alessandro La Spina ( Radical Sr4) a 37,59; 4 Antonino Rotolo ( Osella PA 21 Jr) a 44.85 ; 5 Mirko Sulsenti (Gloria C8) a 48.18; 6 Caruso Salvatore( Elia Avrio) a 1’00214; 7 Dario Sagone Messana ( Osella PA 21/P) a 1’03”90; 8 Rosario Alessi)8 Peugeot 106) a 1’17”74; 9 Salvatore Camarda ( Renault 5 GT Turbo) a 1’42”69;10 Maurizio Anzalone ( Renault Clio Rs) a 1’54”24.