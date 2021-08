Agguato a Corigliano Rossano, si costituisce a Torino dopo 2 giorni

Si è presentato nella caserma dei carabinieri di Torino - Moncalieri il presunto responsabile del ferimento del barista di 35 anni avvenuto, due giorni fa, in pieno centro a Corigliano Rossano, area urbana di Corigliano, colpito al torace, per fortuna senza ledere organi vitali. L'uomo, 37 anni, si era allontanato immediatamente dopo l'agguato, facendo perdere le tracce. I carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro, titolari delle indagini, hanno identificato il responsabile dopo poche ore dall'accaduto avvalendosi delle testimonianze di quanti erano presenti e delle immagini di sorveglianza, dando inizio alle ricerche. L'auto, utilizzata dall'uomo per sparare contro il 35enne, era stata ritrovata in un'autocarrozzeria della zona, dove era stata portata per essere riparata. Il 37enne era poi fuggito in compagnia della moglie fino a Torino, dove, ormai braccato dai carabinieri, ha deciso di rendere dichiarazioni spontanee. I militari di Torino hanno eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto.