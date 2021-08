Barbiere di Rosolini muore in ospedale per il covid: non era vaccinato

Non aveva fatto in tempo a sottoporsi al vaccino anti covid ed oggi pomeriggio alle 15,30 il suo cuore si è fermato in Rianimazione all'Umberto I° di Siracusa. A perdere la vita, Salvatore Francalanza, 58 anni, barbiere storico di Rosolini che insieme al figlio Giuseppe gestiva una sala da parrucchieri in via Gonzaga. I segnali che aveva contratto il covid si erano manifestati nella prima settimana di agosto. Aveva difficoltà respiratorie e gli era stato consigliato di ricorrere all'ospedale di Siracusa. E' entrato a Malattie infettive lo scorso 11 agosto ed è cominciata la terapia da protocollo contro il covid 19. Ma le sue condizioni di salute sono peggiorate di giorno in giorno, tanto da finire in terapia intensiva. Oggi la morte di Francalanza. Secondo quanto si è appreso da fonti sanitarie, il barbiere, non avrebbe avuto patologie pregresse, ma il virus lo ha ucciso senza dargli scampo. Non si era sottoposto neppure alla prima dose di vaccino. Salvatore Francalanza lascia la moglie e due figli adulti. La salma verrà consegnata nelle prossime 48 ore ai familiari, come da procedura per morte per covid.