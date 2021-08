Calcio, il Siracusa debutta con una vittoria sul campo del Santa Croce Camerina

Parte con il piede giusta la nuova avventura del Siracusa in Eccellenza. Al debutto in Coppa Italia la formazione guidata da Roberto Regina, ha espunato il campo di Santa Croce Camerina, vincendo per 1 a 0.

Il gol partita è arrivato nel secondo tempo al 22' ed è stato realizzato da Fichera. Il calciatore azzurro entrato al posto di Pannitteri, porta in vantaggio il Siracusa . L’azione parte dai piedi di Kanwui, che appoggia sulla destra per Puzzo. L’esterno avanza a grandi falcate, servendo La Delfa, il cui cross sul secondo palo è un invito a nozze per l’ex giocatore del Palazzolo, che “buca” il portiere avversario, facendo gioire i 50 tifosi azzurri al seguito.