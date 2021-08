Il Palermo non stecca alla prima: due gol al Latino con altrettanti rigori

Il Palermo non stecca alla prima del campionato di serie C. Ma per superare il Latina, servono due rigori che i rosanero trasformano. I siciliani passano alla mezz'ora del primo tempo. Al 33' Brunori parte in contropiede ma viene steso da Marcucci che viene espulso perchè era ultimo uomo. Sul dischetto si presenta Floriano che non sbaglia. Il Palermo va al riposo in vantaggio.

In avvio di ripresa, o ttima occasione per Brunori che trova la grande risposta di De Santis. Sbaglia la difesa del Palermo che ragala palla a Jefferson, tiro a botta sicura che termina la sua corsa contro il palo. Dell’Oglio crossa e trova Soleri che di testa per poco non trova il gol. Dall’Oglio controlla un gran pallone e fa fuori due avversari, Alonzi risponde bene al tiro. Al 94' Soleri recupera dopo l’errore del portiere avversario, subisce fallo in area e guadagna il calcio di rigore. E' Soleri a trasformare il 2 a 0 dal dischetto.

RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO SERIE C - GIRONE C

1^ GIORNATA

Avellino - Campobasso 1-1

Catanzaro - V. Francavilla 3-1

Fidelis Andria - Juve Stabia 1-1

Monopoli - Catania 3-0

Monterosi - Foggia 0-0

Paganese - Messina Acr 4-4

Palermo - Latina 2-0

Potenza - Bari domani

Taranto - Turris 0-0

Vibonese - Picerno 0-0

CLASSIFICA: Catanzaro, Monopoli, Palermo 3 punti; Acr Messina, Avellino, Campobasso, Fidelis Andria, Foggia, Juve Stabia, Monterosi, Paganese, Picerno, Taranto, Turris, Vibonese 1; Francavilla, Catania, Latina, Potenza, Bari 0.

PROSSIMO TURNO (5-9)

Bari - Monterosi

Campobasso - Taranto

Catania - Fidelis Andria

Foggia - Potenza

Juve Stabia - Avellino

Latina - Paganese

Messina Acr - Palermo

Picerno - Catanzaro

Turris - Monopoli

V. Francavilla - Vibonese