Uragano Ida su New Orleans: città al buio e un morto

L'uragano Ida si abbatte sulla Louisiana con venti più sostenuti di Katrina. Morta una persona colpita da un albero sradicato. Il livello delle acque ha già superato uno degli argini nel sud est dello Stato. New Orleans è al buio, l'unica elettricità disponibile è prodotta con i generatori. La città rischia di restare senza luce per le prossime tre settimane a causa dei danni dell'uragano più violento che abbia mai colpito lo Stato. "Ida - ha detto il presidente Biden - è potenzialmente devastante. Preghiamo per il meglio, ma ci stiamo preparando per il peggio". Ciononostante l'uragano perde potenza: ha toccato terra come categoria 4, più forte quindi di Katrina, per essere declassato a categoria 3 e poi a 2.