Covid, al via i test salivari per Elementari e Medie

Al via i test salivari anti-Covid nelle scuole elementari e medie in vista del ritorno in classe. Partirà il Lazio con 18mila controlli a campione. Da mercoledì anche Green pass obbligatorio per il personale. Da oggi la Sicilia torna zona gialla. L'andamento della curva fa temere un autunno caldo per i contagi e anche per le proteste. Intanto il ministro del Lavoro Orlando si dice favorevole a considerare la quarantena come malattia. Sono 5.959 i nuovi casi di covid, 37 i morti. Il tasso di positività sale al 2,67%.