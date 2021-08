Nuovo sbarco di migranti nel Salento: rintracciati 7 giovanissimi

Alcuni migranti non ancora identificati sono stati rintracciati poco fa dai carabinieri in provincia di Lecce. Si tratta di sette giovanissimi stranieri di cui al momento non si conosce la nazionalita', notati e fermati dai militari a Barbarano del Capo, comune di Morciano di Leuca, in provincia di Lecce. Non e' chiaro al momento se i ragazzi siano giunti in Italia da soli o se vi siano altri compagni di viaggio sbarcati in un altro punto delle coste salentine. Sono in corso le operazioni di identificazione e verifica dello stato di salute dei sette. Nella giornata di ieri altri 120 migranti di origini differenti, tra cui due nuclei familiari afghani di 15 persone, sono giunti a Leuca a bordo di due imbarcazioni.