Acate e Gela, i due Comuni e i volontari per la giornata ecologia alla foce del fiume Dirillo

Su iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Acate e del WWF, con la collaborazione del comune di Gela, si è svolta domenica scorsa la 1ͣ Giornata Ecologica alla Foce del Dirillo. Alla manifestazione, oltre al sindaco Giovanni Di Natale e agli assessori del Comune di Acate, al dottor Costa del WWF, al responsabile dell’Ufficio Tecnico architetto Bellaera, al geometra Fede della Provincia, ha partecipato l’assessore Licata del Comune di Gela. Altre associazioni ambientaliste hanno voluto far sentire la loro vicinanza. Hanno dato la loro adesione: l’UISP sportpertutti, l’OIPA, la Procis di Acate, Fare Verde – Volontari per l’ambiente, il GAL – Valli del Golfo, i dipendenti della ditta Busso e numerosi volontari. L’iniziativa ha avuto il sostegno della Capitaneria di Porto di Pozzallo.

“Una bella giornata di festa – dice Di Natale - nella quale i partecipanti hanno potuto godersi un’inestimabile oasi naturalista riportata, grazie al sacrificio economico degli acatesi e all’impegno della Giunta e degli uffici comunali, al suo antico splendore. Infatti fino a qualche tempo fa il nome “Foce del fiume Dirillo” veniva associato a “disastro ambientale”. Anni ed anni di incuria e di abbandono indiscriminato di rifiuti, avevano trasformato il magnifico sito in una discarica a cielo aperto. L’opera incessante degli ambientalisti, in sinergia con l’Amministrazione Comunale - continua il primo cittadino - hanno fatto sì che la riserva tornasse ai fasti del passato. Con grande impegno i volontari hanno raccolta i rifiuti (di tutti i generi) ancora presentim che la ditta Busso ha provveduto a smaltire”.

“Speriamo che i cittadini acatesi e gelesi si ergano a custodi di quest’oasi bellissima – conclude il sindaco Di Natale - . Da parte dell’Amministrazione c’è l’impegno a ripulire e bonificare l’intero litorale del nostro Comune. L’Ufficio Tecnico Comunale e quello Provinciale stanno lavorando alla stesura del progetto che presenteremo all’Assessore Regionale all’Ambiente per essere finanziato.

Con il Comune di Gela - inoltre - si è assunto l’impegno di istituire un tavolo tecnico che potrebbe diventare un osservatorio istituzionale per monitorare l’intera fascia trasformata”.