Carlentini, scoperta piantagione di canapa indiana: arrestato 58enne

Prosegue l’attività dei Carabinieri della Compagnia di Augusta allo scopo di individuare eventuali piantagioni di canapa indiana abusive situate nelle campagne della zona nord della provincia Siracusana.

I militari, collaborati dai Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” di stanza a Sigonella, in contrada Cannellazza, in territorio di Carlentini, hanno rinvenuto, occultata in un uliveto, una florida piantagione di canapa indiana composta da 60 piante alte due metri circa, in piena maturazione. L’improvvisato “agricoltore”, un pregiudicato 58enne del luogo, proprietario del fondo attiguo alla sua abitazione, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per produzione illecita di sostanze stupefacenti, e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Siracusa. Le piante sono state estirpate e sequestrate. L'uomo è stato posto ai domiciliari.

Nei confronti dell’arrestato sono state altresì attivate le procedure per la revoca del reddito di cittadinanza poiché lo stesso ne è risultato percettore.

La scoperta della piantagione segue di pochi giorni il rinvenimento di un’altra composta da 15 piante avvenuto nella stessa contrada Cannellazza, nella quale i Carabinieri avevano sorpreso un giovane di trent’anni intento ad irrigarle.