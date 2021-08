Appicca il fuoco allo Zen 2: arrestato a Palermo

I carabinieri della stazione San Filippo Neri hanno arrestato un cinquantenne di Palermo, accusato di combustione illecita di rifiuti. Lo scorso sabato sera, dopo un intervento congiunto con i Vigili del fuoco per domare il rogo di un cumulo di rifiuti in via Senocrate di Agrigento, nel quartiere Zen 2, i militari hanno sorpreso l'uomo intento ad appiccare il fuoco a una catasta poco lontana dalla prima. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arrestato è stato portato ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al gip di Palermo.