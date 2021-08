Come imparare a investire online oggi grazie ai corsi di trading gratuiti

Sempre più appassionati di investimenti si affidano ai corsi che insegnano a fare trading. Di solito, essi sono offerti direttamente dai portali ove ci si può registrare per agire sui mercati di tutto il mondo, tramite broker rigorosamente certificati.

Il trading non è di per sé difficile, anche se occorre avere una passione di base per comprenderlo meglio e agire in maniera oculata: sarà di fondamentale importanza, però, che il tutto venga affiancato dalla giusta formazione, così da iniziare a investire senza commettere errori dettati dall’inesperienza.



I migliori broker per i corsi di trading

E-Toro, IQ Option e OBRinvest sono solo alcuni dei nomi più noti nel mondo del trading online: tali piattaforme dispongono di certificazioni ufficiali rilasciate da organismi quali la CySEC, con sede a Cipro, e monitorati dall’italiana CONSOB. Questo presupposto risulta essere la prima, importante discriminante per determinare se il sito a cui si fa riferimento è attendibile.

Un altro sinonimo di serietà e qualità è rappresentato dalla presenza di corsi di trading online gratuiti messi a disposizione di tutti gli aspiranti investitori che necessitano di intraprendere un percorso di formazione prima di iniziare a operare sui mercati.

Grazie a queste preziose risorse, si punta a formare trader che possano essere operativi in breve tempo grazie a esempi pratici e semplici da comprendere, con terminologie che non siano strettamente tecniche e riferimenti a ciò che si può fare sul portale.

L’offerta, che generalmente si articola in video-corsi, webinar e persino alcuni corsi dal vivo offerti agli iscritti, al fine di rendere interattiva la partecipazione, spesso è arricchita anche da materiale in PDF.

Gli aspiranti trader avranno così tutti gli strumenti necessari per iniziare in tempi brevi, sfruttando anche ulteriori vantaggi che i migliori broker forniscono.



Le principali operazioni di trading

Il copy trading è uno di questi vantaggi: si tratta di un momento didattico e operativo al contempo, perché consente di fare trading automatico impostando il proprio account e scegliendo uno o più popular investors che abbiano già ottenuto successi. In realtà, il vantaggio è triplice: nessun investimento di tempo per studiare i mercati (e infatti anche alcuni trader più navigati lo sfruttano), aumento delle probabilità di successo e possibilità di osservare e imparare.

La modalità dei conti DEMO può a sua volta essere d’aiuto, perché si possono simulare di fatto investimenti di ogni tipo con svariati asset ma senza rischiare nulla: non verranno, infatti, mai usati soldi reali. Pur non avendo lo stesso impatto emotivo del copy trading o degli investimenti veri, è un’ottima palestra per cominciare. Il fatto, poi, che non vi siano limiti di tempo nel suo utilizzo consente anche di tornare a impiegarlo per tentare nuove strategie.

Il social trading può essere rappresentato come una sorta di grande community ove si parla solo di trading, tra esperti e meno esperti e comunque appassionati del settore: qui, oltre al copy trading, si può interagire con altri per discutere di dubbi, perplessità, teorie e rumors.

Una delle prime operazioni che si impara in un buon portale è quella dei contratti per differenza, meglio conosciuti col loro acronimo, CFD: grazie ad essi, si comprende come un vantaggio non necessariamente si possa ottenere solo se il mercato è favorevole. Infatti si tratta di studiare con attenzione l’andamento generale di un determinato asset e impostare il proprio investimento con la previsione di una risalita sul mercato (posizione long) o persino una discesa (posizione short). In ogni caso, sarà la previsione corretta a portare l’eventuale guadagno.