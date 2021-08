Intensificati controlli interforze nel Ragusano sul rispetto norme anti-Covid

Continuano nel Ragusano i servizi predisposti per verificare il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria, disposti attraverso piani interforze provinciali che prevedono l’impiego di pattuglie delle varie Forze di Polizia ed il concorso delle Polizie Locali. I servizi sono stati intensificati per la verifica del rispetto delle misure di contrasto al COVID-19 e quella del “Green Pass” in vigore dal 6 agosto e alla luce delle nuove ordinanze regionali che coinvolgono i comuni di Vittoria e Comiso e le relative frazioni, dichiarati “Zona Arancione dal 28.agosto.u.s..

Nell’ultimo weekend i controlli straordinari, disposti con ordinanza del Questore di Ragusa, in aggiunta a quelli giornalmente garantiti dalle pattuglie delle varie Forze di Polizia, hanno interessato, specie nelle ore del tardo pomeriggio e della sera i comuni di Ragusa, Vittoria, Modica e Comiso, e le zone rivierasche: particolare attenzione è stata prestata ai lungomari e alle piazze principali delle zone balneari di Marina di Ragusa, Marina di Modica e Scoglitti, ove si è concentrata la maggior parte dei cittadini della provincia e dei turisti. Sono stati controllati i pubblici esercizi, al fine di assicurare il rispetto delle misure ed allo scopo di prevenire situazioni pregiudizievoli per la salute pubblica. Complessivamente sono state controllate 707 persone, di cui 126 in possesso di Green Pass; sono stati controllati anche 78 esercizi pubblici.