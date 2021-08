Modica, InTeatroAperto: il 3 settembre in scena la Compagnia Godot con "L'Avaro"

Torna il teatro per la stagione estiva InTeatroAperto della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. Il 3 settembre, l’anfiteatro San Giuseppe U Timpuni ospiterà “L’Avaro” di Molière della Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa. Lo spettacolo approda a Modica dopo l’ampio successo di pubblico e critica al castello di Donnafugata dove è andato in scena nelle scorse settimane. In scena lo stesso Bonaccorso, Federica Bisegna, che cura anche i costumi, e gli allievi della Compagnia Giuseppe Arezzi, Alessio Barone, Benedetta D’Amato, Federica Guglielmino, Sofia La Rosa, Alessandra Lelii, Rossella Colucci, Lorenzo Pluchino e Mario Predoana. Inizio spettacolo ore 21.00. Prenotazioni online sul circuito ciaotickets o di presenza al botteghino del teatro.