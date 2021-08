Sport e solidarietà: Virtus Kleb Ragusa partner di Piccolo Principe Onlus

Virtus Ragusa a fianco dell’associazione Piccolo Principe nel progetto di solidarietà Cu’ tuttu u Cori. Anche la Virtus Kleb Ragusa, squadra di basket, insieme a CRAI Gruppo Radenza e Siculamente, è partner di Piccolo Principe per promuovere e sensibilizzare i temi della disabilità e della riabilitazione nei bambini. A comunicarlo una nota congiunta della onlus e della Virtus Ragusa.

La presidente Melania Firrito:"Con grande orgoglio e senso di gratitudine, annunciamo la nuova partnership con la Virtus Ragusa, la storia del basket che ha portato il nome della città di Ragusa e della provincia iblea sui parquet delle più importanti competizioni. Virtus trasmette da sempre l’essenza dei valori dello sport già ai giovani grazie ad un vivaio d’eccellenza. Un impegno verso i ragazzi che crea basi solide di educazione, rispetto delle regole, fair play. Ringrazio per questo la dirigenza, con in testa Sabrina Sabbatini ed Alessandro Vicari che hanno scelto di sposare i nostri progetti".

NELLA FOTO: Melania Firrito e Alessandro Vicari.