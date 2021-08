Vaccini in piazza a Floridia: mezzo flop, soltanto 54 inoculazioni in una sera

Neppure uno spettacolo in piazza del Popolo a Floridia è servito per dare un'impennata alle vaccinazioni contro il covid. Alla fine sono state 54 le persone a sottoporsi alle inoculazioni. L'attenzione si è maggiormente focalizzata sul palco dove non sono mancate le polemiche sollevate dalla coordinatrice di Floridia della Lega di Salvini, Nella Giarratana. "Doveva essere uno spettacolo apparentemente aperto al pubblico - ha detto Giarratana - ma l'area riservata agli spettatori è stata transennata e serviva il Green pass. Chi di dovere ha scaricato le responsabilità sulla Prefettura di Siracusa e sul decreto legge, 'disposizioni di sicurezza dall'alto', hanno detto. Sta di fatto che tutto ciò, fa parte delle assurdità della nuova era. Questo Green pass ci ha messi tutti l'uno contro gli altri".