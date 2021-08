Cuciti all'Anticrimine di Milano, era stato dirigente a Enna

Il dirigente della Squadra mobile della Questura di Trieste, Giovanni Cuciti, dopo quasi cinque anni, lascia il capoluogo del Friuli Venezia Giulia per prendere servizio alla Questura di Milano dove ricoprirà l'incarico di dirigente della Divisione Anticrimine. Cuciti, 50 anni, ha svolto servizio a Genova e Firenze; ha diretto due Commissariati distaccati in Sicilia, dove ha anche svolto l'incarico di Capo di Gabinetto e dirigente della Squadra Mobile a Enna, così come è stato capo della Mobile a Crotone e appunto a Trieste. Assunto l'incarico a gennaio 2017, ricorda la Questura, ha condiviso con i colleghi "numerosi successi investigativi, con la positiva esecuzione di diverse operazioni antidroga, a presidio delle aree sensibili, a contrasto dei reati contro la persona, a contrasto dei reati predatori e contro il patrimonio, nonché in materia di criminalità organizzata e immigrazione clandestina. Grazie al lavoro di squadra e nell'ambito delle investigazioni dirette dalla Procura del capoluogo giuliano, in questi anni sono poco meno di 600 le persone tratte in arresto e quasi 700 quelle denunciate". Da domani, primo settembre, si insedierà Antonio Sfameni, proveniente dalla Squadra Mobile della Questura di Messina.