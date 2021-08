"Il cuore dell'atleta", screening e controlli a Messina

Si svolgerà a Messina la prima edizione de "Il cuore dell'atleta - Festival dello Sport solidale" il prossimo venerdì 3 settembre. Un'iniziativa promossa dall'Assessorato alle Politiche della salute del Comune di Messina e patrocinata da ordine dei medici e odontoiatri, ordine degli avvocati, Comitato pari opportunità dell'Ordine degli avvocati, Us Acli, La Stella di Lorenzo onlus, Beat the Beat e Rete del dono che ha l'obiettivo di incentivare la prevenzione e l'accesso a screening e controlli medici nei confronti di tutte le fasce della popolazione. La giornata avrà inizio alle 9 nella piscina di Villa Dante dove decine di bambini parteciperanno ad una serie di giochi d'acqua e si sottoporranno a screening gratuiti grazie ai diversi medici che hanno aderito al progetto e al supporto del personale di Messina Social City: sarà data priorità a bimbi diversamente abili, altri invece potranno ricevere lo screening gratuito in alcune strutture ospedaliere del territorio, tra cui l'ospedale Piemonte. Al contempo i genitori che li accompagneranno e i cittadini riceveranno informazioni sulla prevenzione delle malattie cardiache con particolare attenzione a quelle legate all'attività sportiva e agonistica. Inoltre nel gazebo allestito all'ingresso dell'Arena Villa Dante sarà possibile effettuare il vaccino anti-covid grazie alla postazione messa a disposizione per l'evento dall'Ufficio emergenza covid di Messina. L'evento è stato fortemente voluto dall'assessore ai Servizi Sociali Alessandra Calafiore in collaborazione con gli Ordini e il CPO Ordine Avvocati.