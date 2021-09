Covid, nel Ragusano leggero calo di positivi ma c'è un altro morto a Vittoria

Leggero calo di persone positive al Covid nel Ragusano. I contagi, nel report Asp del 31 agosto, sono 2.500: 2.388 in isolamento domiciliare, 15 nella Rsa di Ragusa, 91 ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria e 6 in Foresteria Covid al Paternò Arezzo di Ibla. Da registrare, però un altro morto nelle ultime 24 ore: si tratta di un vittoriese di 56 anni non vaccinato e che era ricoverato in terapia intensiva. Per quanto riguarda il numero di tamponi ne sono stati effettuati in totale 636.532 . Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: 46 Acate, 49 Chiaramonte, 368 Comiso, 4 Giarratana, 59 Ispica, 199 Modica, 0 Monterosso,

95 Pozzallo, 306 Ragusa, 53 Santa Croce, 89 Scicli, 1.121 Vittoria.