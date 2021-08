Festa alla Playa di Siracusa con 500 partecipanti: identificato l'organizzatore

E' stato identificato l'organizzatore della festa, con oltre 500 partecipanti, che si e' tenuta su una spiaggia di Siracusa, alla Playa, nella notte di San Lorenzo. E' quanto emerge dalle indagini degli agenti delle Volanti di Siracusa : l'evento era stato promosso senza alcuna autorizzazione e, nel corso della serata, era scoppiata una maxi rissa che aveva costretto diversi partecipanti a fare ricorso alle cure del Pronto soccorso dell'ospedale di Siracusa. Secondo quanto emerso nell'indagine, coordinata dai magistrati della Procura di Siracusa sulla scorta di alcune testimonianze, l'organizzatore avrebbe messo a disposizione delle barche per consentire ai clienti di raggiungere dal mare la spiaggia dove era stato allestito un impianto di illuminazione mentre a diffondere musica da ballo ci avrebbe pensato un dj. Il costo del biglietto si sarebbe aggirato tra i 20 e i 30 euro: la festa potrebbe essere alla base dell'impennata dei contagi che sta interessando Siracusa, la cui provincia e' ultima, in Sicilia, come percentuale di immunizzati, con meno del 56 per cento.