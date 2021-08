Aeroporto di Catania, da domani si vola solo muniti di green pass

Da domani, 1° settembre, al 31 dicembre 2021, in base al decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021, nell'aeroporto di Catania l'accesso agli aeromobili sarà consentito esclusivamente ai passeggeri muniti di Green Pass che attesti l'avvenuta vaccinazione anti Covid-19, la guarigione o l'effettuazione di un tampone antigenico o molecolare con esito negativo. Il certificato verde non è richiesto per i minori di 12 anni. Lo rende noto la Sac, la società che gestisce i servizi a terra dello scalo. Secondo le norme stabilite dal Ministero della Salute, la verifica delle certificazioni verdi spetterà alle compagnie aeree e alle società di handling che controlleranno la documentazione al momento del check-in o ai gate, prima dell'imbarco. Il personale aeroportuale sarà di supporto a questa attività, invitando i passeggeri ad esibire il certificato verde Covid 19 al momento del controllo della carta di imbarco e della verifica della temperatura prima dell'ingresso in aerostazione. Chi non sarà munito di certificazione verde non potrà accedere.