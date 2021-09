Istat: a luglio aumentano inattivi, +28mila in un mese

Il mese di luglio registra, rispetto al mese precedente, una diminuzione nel numero di occupati (-23mila, -0,1%) e di disoccupati (-29mila, -1,2%) ma una crescita in quello degli inattivi. Il numero delle persone che non hanno un lavoro e nemmeno lo cercano aumenta infatti di 28mila unità (+0,2%). Il tasso di inattività sale al 35,5% (+0,1 punti). Lo comunica l'Istat. Rispetto a luglio 2020, il numero degli inattivi, che era aumentato in misura eccezionale all'inizio dell'emergenza sanitaria, diminuisce di 484mila unità (-3,5%).