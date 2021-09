Un milione e mezzo in arrivo per Pachino, M5S: aiuto concreto per il territorio

“Garantire i servizi ai cittadini consentendo ai comuni di avere una stabilità economico-finanziaria, questo uno degli obiettivi cardine che si è da sempre posto il Movimento 5 Stelle e che oggi, con il prossimo stanziamento di quasi 1,5 milioni di euro per Pachino, trova realizzazione”. Così Filippo Scerra (nella foto), parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle commenta il decreto pubblicato lo scorso 27 agosto che prevede il finanziamento di 1 milione 491 mila euro da parte del ministero degli Interni per il comune della provincia di Siracusa commissariato per mafia e già in dissesto finanziario.

“Si tratta- ricorda il vice presidente del gruppo parlamentare alla Camera- della somma prevista per il 2021 dopo gli 1,8 milioni già arrivati a Pachino nel settembre dello scorso anno. Un provvedimento che nasce da un mio emendamento e che per l’appunto mira a sostenere i comuni che vivono la doppia criticità del dissesto e dello scioglimento per infiltrazioni mafiose”.

Il provvedimento, nato lo scorso anno è stato frutto di un lavoro sinergico tra il parlamentare pentastellato e il vice ministro dell’Economia, Laura Castelli. E proprio quest’ultima lo scorso luglio in occasione di una visita istituzionale nei comuni del Siracusano aveva preannunciato l’arrivo di nuove somme per il comune di Pachino.