Vittoria, aveva un coltello a serramanico: denunciato 36enne

Un cittadino straniero di 36 anni è stato denunciato a Vittoria per porto di armi ed oggetti atti ad offendere: aveva con sé un coltello a serramanico. La polizia si è recata in piazza Manin in seguito ad una segnalazione. Molti cittadini, infatti, avevano visto uno straniero armato di coltello. In effetti, aveva in tasca un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 15 centimetri che è stato sequestrato. L'uomo è stato denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Dopo avere accertato l’irregolarità sul territorio nazionale, è stato portato nal Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Caltanissetta per la successiva espulsione dal territorio nazionale.