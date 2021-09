Marzamemi, prende il via domani la settima edizione del "Festival del pesce azzurro"

Prenderà il via domani, 2 settembre, la settima edizione del Festival del Pesce Azzurro, un appuntamento divenuto ormai tradizionale che si svolge nella parte finale dell’estate a Marzamemi.

Con un tour del borgo marinaro del sud-est siciliano, che consentirà ai partecipanti (nel pieno rispetto delle norme anticovid) di apprezzare la centenaria storia di Marzamemi, sarà dato il via anche all’attività del mercatino artigianale e dell’expo di prodotti siciliani Igp e Dop.

Alle ore 18 con partenza da via Marzamemi, si avrà la possibilità, con la guida di Marco Mastriani, guida escursionistica-ambientale, di poter scoprire, tra i caratteristici vicoli, le testimonianze culturali della pesca del tonno, con particolare attenzione alle strutture esistenti a terra. Quella di Marzamemi è stata una delle più pescose della Sicilia, con una media di ben 2.000 tonni annui e la sua storia è legata a quella della famiglia dei Nicolaci di Villadorata. Nel corso del tour saranno visitate anche la salina, la Balata, la suggestiva piazza Regina Margherita. Un’iniziativa, promossa oltre che dalla Pro Loco di Marzamemi anche da Sicilyroute, che si inquadra perfettamente nell’ambito della custodia e della valorizzazione della memoria e dell’identità storica e culturale di uno dei borghi più belli d’Italia. Subito dopo, alle 19, verrà inaugurata in viale Ionio l'esposizione degli attrezzi di lavoro dell’ultimo mastro d’ascia ancora in attività.