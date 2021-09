Vaccinazioni a Vittoria: appello ai medici di base dai Commissari comunali

La Commissione straordinaria del Comune di Vittoria d’intesa con la Direzione Generale dell’Asp di Ragusa, invita i medici di base a sensibilizzare i propri assistiti a vaccinarsi.

“Un appello accorato lo rivolgiamo a tutti quei cittadini che non si sono ancora vaccinati per immunizzarsi dal Covid-19. Purtroppo questo maledetto virus sta mietendo tantissime vittime. La città di Vittoria sta pagando un prezzo altissimo alla pandemia. I dati che ci giungono ogni giorno dall’Asp sono terrificanti. La maggior parte della gente ricoverata in ospedale non è vaccinata. Tra la popolazione c’è un’alta percentuale di persone che non ha fatto neanche la prima dose di vaccino. L’allarme è stato lanciato anche dall’Organizzazione mondiale della Sanità che si dice preoccupata, in quanto da qui a dicembre, l’Europa rischia altri 236 mila morti. Solo attraverso una massiccia campagna di vaccinazione potremo tutti insieme avere successo nell’uscire da questo incubo. Intanto, di concerto con l’Asp, abbiamo deciso di istituire nuovamente un hub vaccinale presso il mercato ortofrutticolo di Contrada Fanello. Il personale medico effettuerà i vaccini nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4 settembre, dalle ore 8 alle 13 mentre martedì 7, sempre nell’area antistante il mercato ortofrutticolo, verranno effettuati i tamponi rapidi Antigenici.

I servizi saranno aperti a tutti senza bisogno di prenotazione. Ricordiamo che, il vaccino per prevenire il COVID-19, è l’unica arma in nostro possesso in grado di prevenire il virus e di limitarne fortemente gli effetti negativi in caso di contagio. I cittadini di Vittoria sono tra i più colpiti da questa maledetta pandemia. E la data delle elezioni amministrative si avvicina. E vorremmo che i cittadini vadano ad esercitare e ad esprimere le proprie volontà per avere un’amministrazione democraticamente eletta in piena sicurezza. E pertanto continueremo a ripetere gli appelli rivolti alla salvaguardia della salute di ogni cittadino e dell’intera collettività vittoriese. Non possono sussistere questioni ideologiche riguardo ad una questione fondamentale che attiene alla salute umana”- ha sottolineato il prefetto Filippo Dispenza a nome della Commissione Straordinaria.