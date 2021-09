"Ritratto di donne in bianco", spettacolo firmato da Walter Manfrè a Donnafugata

Tre dolcissime adolescenti che corrono tra i prati fioriti. Dopo un bagno scopriranno il loro “segreto”. Non sono più adolescenti perché nel frattempo sono divenute donne. E anche l’ambiente circostante se n'è accorto. La loro storia è raccontata nello spettacolo “Ritratto di donne in bianco”, scritto da Valeria Moretti, di cui Walter Manfrè firma la regia, che andrà in scena il 2 e 3 settembre alle ore 19 (ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria) nel parco del Castello di Donnafugata. Lo spettacolo sarà un'anteprima del progetto “Vivere il Parco” finanziato dalla Fondazione Sicilia con la compartecipazione del Comune di Ragusa e nei fatti aprirà gli eventi previsti per settembre ed ottobre, tutti ad ingresso gratuito. In scena le giovani attrici Irene Jona, Fabiola Leone, Federica Gurrieri, mentre le musiche sono curate dal maestro Peppe Arezzo.

Lo spettacolo, che ha ottenuto il riconoscimento dell'IDI per una delle più originali regie su testi di autori di teatro italiani, fa parte di una serie di messe in scene che segnalarono Manfrè come uno dei principali scopritori di talenti fra i giovani degli anni ‘90.

Per prenotarsi, fino a esaurimento posti, è necessario inviare una e-mail a donnafugataeventi@gmail.com e attendere conferma della prenotazione. Sarà richiesto il green pass ed all'ingresso sarà rilevata la temperatura.