Valle del Dittaino hub vaccinale per un giorno: prima azienda dell'Ennese

La cooperativa Valle del Dittaino, diventa hub vaccinale per un giorno. Grazie alla collaborazione stretta tra l’Asp e Confindustria di Enna, questa mattina all’interno dello stabilimento dell’azienda di Assoro, i medici dell’azienda sanitaria locale si sono messi a disposizione di quanti, soci, dipendenti, vettori, consulenti con le rispettive famiglie, non avessero ancora ricevuto la prima somministrazione del vaccino.

Valle del Dittaino è la prima azienda del comprensorio ennese ad aver accolto l’iniziativa ed aperto le porte con l’obbiettivo di lanciare un messaggio a favore della campagna vaccinale, rivolta sia ai cittadini sia alle altre realtà imprenditoriali del territorio, affinché ciascuno per la propria parte e con gli strumenti propri a disposizione, contribuisca ad arginare la pandemia Covid 19, a tutela della salute pubblica ma anche del sistema economico, fortemente compromesso in questo ultimo anno e mezzo. Una trentina di persone, tra cui un adolescente di 13 anni, hanno ricevuto le prime dosi. Moderna e Pfizer. La seconda dose verrà programmata nella sede dell’azienda sanitaria provinciale.