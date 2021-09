Modica, nel Chiostro dell'Ente Liceo Covitto Alessandro Romano in "Lectura Dantis"

Sabato 4 settembre alle 21 nel chiostro dell’Ente Liceo Convitto, al quartiere Dente di Modica, si terrà lo spettacolo “Lectura Dantis per aspera ad astra“. In occasione dei 700 anni della morte del sommo poeta, l’attore modicano Alessandro Romano supportato dai paesaggi sonori eseguiti dal vivo dal musicista e compositore Flavio Riva, guiderà lo spettatore in un viaggio sonoro, un concerto per voce solista attraverso i canti più emblematici dell’inferno Dantesco. L’evento promosso dalla Fondazione Ente Liceo Convitto presieduta da Teresa Floridia vuole anche essere il prologo per una numerosa serie di appuntamenti culturali che da Ottobre prenderanno il via tra mostre, musica e teatro. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3387205944. Ritiro dei biglietti nella sede dell’ente giorno 3 settembre dalle 18 alle 20.