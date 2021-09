Ispica, assessore e due dipendenti positivi al Covid: chiusi uffici comunali

Chiusi ad Ispica gli uffici comunali fino a lunedì 6 settembre per la sanificazione dei locali. Lo stabilisce una ordinanza del sindaco, Innocenzo Leontini, in seguito alla positività al Covid di due dipendenti comunali e di un assessore. Le tre persone avrebbero avuto contatti con diversi cittadini. L'ordinanza del sindaco stabilisce che rimangono attivi i servizi di reperibilità per le dichiarazioni di nascita e morte e della Polizia locale.