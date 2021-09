Evade dai domiciliari ad Augusta: era ristretto per furto

I poliziotti di Augusta (Siracusa) hanno arrestato un giovane di 24 anni per il reato di evasione dai domiciliari. L'arrestato, che deve espiare una pena in regime di detenzione domiciliare per aver commesso i reati di resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato, nella mattinata di ieri, non è stato trovato in casa nel corso di un controllo di polizia. Nel pomeriggio il giovane è stato rintracciato dagli uomini del commissariato, tratto in arresto e posto di nuovo ai domiciliari.