Calcio, Promozione: il Modica prepara il ritorno di Coppa Italia con il Pro Ragusa: si gioca domenica alle 16 al "Barone"

Continua la preparazione del Modica Calcio di Giancarlo Betta (nella foto) che a grandi passi si avvicina al return match di Coppa Italia contro il Pro Ragusa dell’ex Carmelo Giglio, in programma domenica pomeriggio alle 16 al “Vincenzo Barone”, che dopo il roboante 4 – 1 ottenuto nella gara di andata disputata domenica scorsa allo stadio “Aldo Campo” di Ragusa, vede la formazione della Contea nettamente favorita per il passaggio al secondo turno. Il tecnico Betta, il preparatore atletico Saro Marangio e il preparatore dei portieri Roberto La Malfa, stanno “torchiando” i rossoblu per arrivare nella migliore forma possibile all’esordio in campionato in programma per domenica 12 settembre.

Lunedì, intanto, la Lega Sicula diramerà il calendario dei campionati di Eccellenza e Promozione, e i rossoblu conosceranno gli avversari che affronteranno al debutto in campionato 2021/2022.

La dirigenza, nel frattempo continua a lavorare alacremente per farsi trovare pronta e mentre gli uomini mercato sono impegnati al completamento della rosa di prima squadra, i responsabili del settore giovanile sono impegnati per avviare la nuova stagione della “Modica Calcio Academy”.