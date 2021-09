Covid, in Italia aumentano i positivi ai test: sono 6.761: 62 morti in un giorno

Sono 6.761 i positivi ai test Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.503. Sono invece 62 le vittime in un giorno, rispetto alle 69 di ieri. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.553.241, i morti 129.352. I dimessi e i guariti sono 4.286.991, con un incremento di 6.372 rispetto a ieri, mentre gli attuali positivi sono 136.898, con un decremento di 320 casi nelle ultime 24 ore.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 555, 15 in più rispetto a ieri. Il tasso di positività è del 2,3%, rispetto al 2,1% di ieri.