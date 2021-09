Elezioni, I Like Pachino salta a Sinistra: sostegno a Barbara Fronterrè

Per una porta che si chiude, un'altra se ne apre. Si dice che la politica a Pachino è dettata dagli 'infermieri', perche secondo una leggenda metropolitana sono loro che hanno i voti. E se Turi Midolo è andato via dalla coalizione di CambiaMenti – Fratelli d'Italia, Andrea Ferrara dopo il diniego della Destra, sbarca direttamente a Sinistra e va con Barbera Fronterrè, dove trova Rinascita di Pachino, il Movimento che da un quarto di secolo sta in amministrazione. E' la sua sede naturale, perchè nel 2014 era candidato a sindaco con il Mefagono, dell'accoppiata Crocetta – Lumia.

Ferrara, infermiere professionale con una barca di seguaci al seguito, ha seguito il democristiano dell'Udc, Salvatore Francavilla, che anche lui ha fatto un passo indietro per andare a sostenere la potente imprenditrice di piazza Regina Margherita di Marzamemi. Si porta dietro la sua I like Pachino.

Gli ultimi anni in politica non sono stati molto fortunati per Andrea Ferrara che per la sua campagna elettorale aveva avuto sul palco i maggiorenti della Sinistra.

Ferrara ha avuto la disavventura di essere rimasto coinvolto, suo malgrado, nell'affaire dello scioglimento per mafia del consiglio comunale di Pachino avvenuto nel 2019. Va puntualizzato che l'infermiere di Pachino per questa vicenda non è indagato, ma due ex consiglieri eletti facevano parte della sua coalizione. L'ex sindaco di Pachino, Roberto Bruno in un'intervista rilasciata a Meridio News dichiarò: “Fino al momento della scarcerazione (di Salvatore Giuliano, presunto boss di pachino detenuto) non sapevo che faccia avesse, poi me lo indicarono. E ho anche scoperto che vive non lontano da casa mia. Tuttavia, non ci siamo mai salutati né tantomeno si è mai presentato al Comune o mi ha fatto pervenire richieste da terzi». Puntando il dito contro la coalizione avversaria, ovvero quella del candidato Andrea Ferrara, fa notare il sostegno ‘di alti livelli’. “Beh, il mio sfidante (Andrea Ferrara) fu sostenuto ufficialmente dal Megafono e a battezzarne la candidatura fu il senatore Beppe Lumia”. Insomma, il ‘boss di Pachino’ e l'ex presidente dell'Antimafia’, insieme a sostenere lo stesso candidato. Vicenda questa che potrebbe infuocare la campagna elettorale a Pachino, in vista del voto del 10 e 11 ottobre prossimo, ma Barbara Fronterrè, non è una sprovveduta. Avrà calcolato anche questo.