Avola, rissa tra due famiglie: denunciate 6 persone

Agenti del Commissariato di Polizia di Avola hanno denunciato sei persone, tra cui due minorenni, per il reato di rissa. L’accesa e violenta lite era avvenuta fra due famiglie nel pomeriggio del 31 Agosto ed era scaturita, presumibilmente, a seguito del mancato accordo circa le responsabilità di un sinistro stradale avvenuto in giornata. Inoltre, uno dei partecipanti alla rissa, dato l'intervento di due ausiliari del traffico, oltraggiava e minacciava gli agenti, costringendo questi ultimi a richiedere l'intervento della Polizia di Stato che, ristabilita la calma, iniziava l'attività di indagine. Le concitate fasi della rissa, erano state riprese anche da un passante ed il relativo video veniva inviato in varie chat, divenendo virale.