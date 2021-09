Palermo, 39 anni fa l'eccidio Dalla Chiesa: cerimonia per ricordare le vittime

Cerimonia di commemorazione, con la deposizione di alcune corone di alloro, stamane in via Isidoro Carini a Palermo, sul luogo dell'eccidio dove 39 anni fa un commando mafioso trucidò il Prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'Agente Scelto della Polizia di Stato Domenico Russo. Tra i presenti alla cerimonia il sottosegretario di Stato Nicola Molteni in rappresentanza del governo nazionale, il generale Teo Luzi, comandante generale dell'Arma dei carabinieri, la parlamentare europea Caterina Chinnici, l'ex presidente del Senato Piero Grasso, il presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè, l'assessore regionale Gaetano Armao, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, i vertici degli uffici giudiziari e delle forze dell'ordine. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un suo messaggio, ha reso omaggio alle vittime di quel massacro. "Con Dalla Chiesa - ha detto, tra l'altro - è stato fatto un salto di qualità nella lotta alla mafia".

FOTO ANSA