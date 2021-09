Vittoria, al via i lavori per rifacimento della rete idrica

Al via i lavori per la ristrutturazione della rete idrica urbana. Dopo l’affidamento dei lavori per circa 380.000 euro (l’importo complessivo della spesa è di 513.000 euro), la ditta ha cominciato con un primo importante intervento di sostituzione di organi di manovra ormai vetusti e non funzionali. È stata già completata la sostituzione di una saracinesca in Via Giacomo Matteotti. Gli uffici stanno monitorando gli effetti di questo primo intervento, che dovrebbe già consentire il miglioramento dell'erogazione in varie vie del centro storico. Adesso si proseguirà con il resto degli interventi previsti di sostituzione di tratti ammalorati, conseguendo così il duplice vantaggio di diminuire le perdite e aumentare le pressioni in rete. In definitiva, si conta di ottenere una più efficace distribuzione della risorsa idrica alla cittadinanza.