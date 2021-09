Chiaramonte Gulfi, installazione all'insegna della tradizione olearia del territorio

Rafforzare il legame con la cultura dell’olio che rappresenta un patrimonio unico. Un bel biglietto da visita per la città dell’olio che si arricchisce di una donazione della famiglia Piccione. La rotatoria d’ingresso della zona artigianale di Chiaramonte Gulfi è stata abbellita da vecchi utensili usati in un frantoio. “Si tratta di vecchi macchinari usati negli anni ‘40 del secolo scorso con il motore a scoppio – spiega il sindaco Sebastiano Gurrieri – un nostro concittadino, Lorenzo Piccione, ha voluto donare questa attrezzatura al Comune di Chiaramonte. In quel sito, di proprietà del Libero consorzio, grazie ad un accordo di collaborazione anche con i privati, il Comune ha voluto creare una piazzola all’interno della rotatoria che richiamasse, in qualche modo, la nostra tradizione olearia”.

“Con Chiaramonte Gulfi c’è un legame solido – aggiunge il presidente del consorzio di tutela dell’olio Dop monti iblei, Giuseppe Arezzo – intimamente connesso alla valorizzazione e alla promozione del nostro olio. Ringraziamo il sindaco Gurrieri e l’amministrazione comunale. E’ un segnale tangibile di sostegno e di promozione nei confronti del consorzio di tutela dell’olio Dop monti iblei così come hanno fatto le amministrazioni comunali di Ragusa, con il Ragusano dop, e di Modica, con il cioccolato Igp”