Ragusa, Firrincieli (M5S): bonificare l'area della scuola dell'infanzia "L'isola felice"

“Il nome è molto suggestivo, evoca paesaggi paradisiaci, luoghi che invogliano alla serenità. La realtà che la circonda, però, racconta tutt’altro. Soprattutto se pensiamo che in questi stessi luoghi, tra qualche giorno, ci saranno i nostri bambini”. Così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle al Consiglio comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, a proposito dello stato di degrado in cui versa lo spiazzo antistante la scuola dell’infanzia “L’isola felice” di via Generale Cadorna. “Da rimanere senza parole – sottolinea – erbacce in quantità, spazzatura di ogni tipo nonostante i cartelloni realizzati durante la scorsa stagione scolastica dai bambini che vietavano, bonariamente, di scaricare rifiuti proprio nella zona in questione. Insomma, è un sito in sfacelo che auspichiamo possa essere bonificato al più presto. Anzi, ci rivolgiamo all’amministrazione comunale affinché intervenga perché i nostri piccoli non meritano un simile sconquasso. C’è bisogno di intervenire e c’è bisogno di farlo subito. Visto che, tra qualche giorno, la scuola dell’infanzia in questione, come tutte le altre in città, aprirà i battenti e auspicherebbe, quindi, un minimo di decoro”.