Elezioni a Pachino, il gruppo Spiraglia a sostegno di Petralito sindaca (GUARDA IL VIDEO)           

Accordo fatto a Pachino in casa del Centro destra, tra la sindaca Carmela Petralito, espressione di CambiaMenti e Fratelli d'Italia e Alfredo Spiraglia, leader di una civica che porta anche il suo cognome, 'Progetto Pachino' e Diventeràbellissima, il Movimento fondato dal presidente della Regione, Nello Musumeci. Spiraglia, mostrando maturità e saggezza politica, non ha rubato la scena alla candidata a sindaca, che a Pachino, viene data per favorita, almeno, al primo turno. Si tratta di una coalizione forte, fatta da persone che si batteranno, come ha detto alla fine Carmela Petralito per il 'Bene comune'. Al tavolo della presidenza, presenti tra gli altri, pure il coordinatore provinciale di db, Carmelo Pisana, l'anima ed cuore di CambiaMenti, Franco Ristuccia e Ninni Nicastro, amico fedelissimo di Spiraglia. "Il collante di questa alleanza è il programma condiviso, insieme riusciremo a fare squadra", ha affermato Petralito.

Spiraglia nel suo intervento ha ricordato di essere rimasto per vent'anni lontano da Pachino. "Oggi ho trovato una città devastata e da quì mi è balenata l'idea di fare un progetto per Pachino. Ho incontrato prima di questa scelta tutti i partiti ma soltanto con CambiaMenti ed in particolar modo con Carmela Petralito e Franco Ristuccia, abbiamo capito che avevamo un programma comune". Per Franco Ristuccia "vedere Carmela Petralito candidata a sindaca di Pachino, è un mio sogno che durava da 3 anni che si realizza. Avere una donna alla guida dell'amministrazione dà serenità". (PUBBLICHIAMO UNA SINTESI DELLA CONFERENZA STAMPA)