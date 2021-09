Trovato morto in casa a Rosolini, lunedì era stato dimesso dall'ospedale

Da qualche giorno non lo si vedeva in giro nel quartiere e qualcuno dei vicini di casa si era preoccupato per quella assenza non giustificata di un uomo considerato buono, ma anche solo, dopo avere perduto la madre qualche anno fa. Di lui si sapeva che era rimasto contagiato dal covid e che aveva fatto ricorso alle cure dei medici dell'ospedale Maggiore di Modica. Enzo Cartia, 57 anni, single, al nosocomio della città della Contea ci era rimasto due giorni, poi era stato dimesso. E dopo tre giorni di silenzi, in via Buon pastore questo pomeriggio è scattato l'allarme. Nell' abitazione di Cartia sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Noto ed i soccorritori del 118. Quando i militari dell'Arma sono entrati in casa dell'uomo, si son o trovati davanti a un cadavere. Il decesso di Cartia è stato segnalato alla Procura di Siracusa che ha disposto il sequestro della cartella clinica, mentre non si è ancora a conoscenza se il Pm abbia disposto l'autopsia. L'ultimo contatto Cartia lo avrebbe avuto questa mattina con una parente poco dopo le 9 del mattino, poi silenzio assoluto fino al ritrovamento del corpo privo di vita. Non è accertato che il decesso possa essere stato l'effetto del contagio da covid, ma Cartia potrebbe essere stato fulminato da un infarto. L'uomo non aveva un lavoro fisso e si adattava a qualsiasi tipo di occupazione. Aveva lavorato come operaio nell'edilizia e di recente collaborava in un ristorante della provincia di Ragusa.