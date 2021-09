Aumentano i morti in Usa per covid: rischio quarta ondata

Il bilancio quotidiano dei morti per Covid in Usa sta salendo in modo preoccupante: nelle ultime ventiquattro sono stati 1.500 decessi. Il dato, secondo quanto riporta il Washington Post, e' legato al cattivo comportamento degli americani e alla recrudescenza della variante, al punto che si comincia a parlare di "quarta ondata". Ma la pandemia riguarda soprattutto gli Stati del sud dove la percentuale di vaccinati e' molto bassa. La Florida, dove il 53 per cento e' completamente vaccinato, e' il piu' colpito con 325 decessi al giorno e quasi 20 mila nuovi contagi di media. In Alabama non c'e' piu' spazio negli ospedali per raccogliere i morti.