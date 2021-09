Siracusa, vendeva dal crack alla cocaina: arrestato in via Santi Amato

Proseguono, senza soluzione di continuità, i controlli del territorio finalizzati a contrastare il fenomeno del traffico e del consumo di sostanze stupefacenti che, anche nella giornata di ieri, hanno dato degli importanti risultati.

Agenti delle Volanti, infatti, durante un controllo in via Santi Amato, nota piazza di spaccio siracusana, hanno arrestato un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, alla vista dei poliziotti, tentava di disfarsi di numerose di cocaina, crack, hashish e marijuana.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato posto ai domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Nell’ambito dei controlli antidroga, sempre in via Santi Amato, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 0,15 grammi di cocaina, 1,50 grammi di hashish e 0,50 grammi di marijuana.