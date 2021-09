Migranti, recuperati due cadaveri a Lampedusa: sono di un uomo e una donna

Uno dei due cadaveri recuperati dai vigili del fuoco di Lampedusa, a Cala Spugne, è certamente di una donna. I pompieri e le forze dell'ordine presenti sul posto lo hanno dedotto - visto che le salme sono in avanzato stato di decomposizione - dal tipo di biancheria intima che indossava. L'altro cadavere dovrebbe invece essere di un uomo, ma spetterà agli esami della Scientifica e del medico legale stabilirlo con certezza categorica.

Intanto sono 161 i migranti arrestati ad agosto, dalla Squadra Mobile di Agrigento, per reingresso illegale perché già espulsi o perché indesiderati. In contemporanea con i numerosi sbarchi a Lampedusa, è proseguita l'attività di repressione giudiziaria affidata alla Squadra Mobile e alla guardia di finanza, con le sue due componenti di terra e di mare, sotto il coordinamento del procuratore capo Luigi Patronaggio. "Un numero elevatissimo di arresti che ha messo a dura prova le strutture giudiziarie in periodo feriale e che ciò nonostante, con l'encomiabile impegno di tutti gli operatori del mondo della giustizia, sono stati tutti validati nel pieno rispetto delle garanzie difensive", ha commentato Patronaggio . Sono in corso, intanto, le indagini per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per il maxi sbarco del 28 agosto dei 538 migranti provenienti dalla Libia. Uno stralcio di questa inchiesta - quello dedicato alla scoperta dell'organizzazione criminale che ha organizzato la maxi traversata - è passata alla Dda di Palermo ed è il procuratore aggiunto di Palermo Marzia Sabella, a capo del dipartimento che si occupa della tratta di essere umani, ad occuparsi di questa porzione di fascicolo.