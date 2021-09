Ritardi per i tamponi: "bloccata" a Rosolini famiglia residente in Germania

Aspettano da cinque giorni una chiamata dall’Usca dell’Asp di Ragusa per essere sottoposti al tampone molecolare dal cui esito dipende la possibilità di tornare in Germania dove risiedono e lavorano. “Vittima” dei ritardi – purtroppo abituali anche per carenza di personale – la famiglia Stracquadanio di Rosolini. Il 31 agosto hanno eseguito tamponi rapidi in un laboratorio privato di Rosolini dopo un periodo di quarantena: l’esito dei tamponi è stato inviato all’Usca che avrebbe dovuto chiamarli per il tampone molecolare. Dopo diverse chiamate al numero telefonico dedicato, questa mattina sono riusciti a mettersi in contatto con l’Usca: gli addetti al servizio hanno assicurato che li avrebbe richiamati un medico per stabilire il da farsi. Intanto, sono passati cinque giorni dall’invio dell’esito dei tamponi e il capofamiglia, il signor Mauro Stracquadanio, non potendo tornare al lavoro, si vede ridotto, di giorno in giorno, il periodo di ferie concordato con l’azienda tedesca. Sarebbe opoortuno che, nei casi come questo, si accelerassero le procedure per evitare disagi e anche danni di natura economica. La famiglia Stracquadanio spera di avere delle risposte nelle prossime ore.