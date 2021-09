Lite a Palermo, scagliano monopattino contro una donna: resta ferita

Una donna senza fissa dimora è stata colpita questa mattina mentre si trovava sulle scalinate della chiesa del Santissimo Salvatore, in corso Vittorio Emanuele , a Palermo, da un monopattino lanciato da due giovani. Non è chiaro se il ferimento sia avvenuto nel corso di una lite. La donna è stata poi soccorsa dal personale del 118, anche se ha rifiutato il trasferimento in ospedale. La vittima dell'aggressione ha riportato una ferita alla testa. Indaga la polizia di Stato.

Le indagini degli agenti di polizia hanno accertato che la donna senza fissa dimora è stata ferita nel corso di una lite. I due giovani, pare due stranieri, avrebbero iniziato a litigare con la donna per futili motivi. Questa ha lanciato contro i due giovani un carrello. I due hanno preso un monopattino che era posteggiato nei pressi e lo hanno scagliato contro la vittima ferendola. La rissa si è conclusa prima dell'intervento della volante. Sarebbe stato un testimone a chiarire quanto accaduto. Altri particolari utili per risalire agli aggressori arriveranno dalle immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso di zona