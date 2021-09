Acqua giallastra dai rubinetti di Portopalo di Capo Passero

I commercianti di Portopalo di Capo Passero e non solo, sono sul piede di guerra contro l'amministrazione Montoneri. Il braccio di ferro si è aperto per la mancanza d'acqua, problema atavico che si presenta ogni estate, nel Comune d'Italia più a sud d'Europa. I commercianti sono intenzionati ad aprire una battaglia legale con il Comune per non pagare il canone idrico. Le lamentele nascono per lo scarso approvvigionamento, e quando l'acqua sgorga dai rubinetti, oltre ad essere salmastra, esce dai rubinetti di colore giallo. E' probabile che ci sia stato un guasto nella centrale di sollevamento, oppure i pozzi dove viene emunta hanno toccato il fondo del barile. Una situazione incresciosa per una cittadina che vanta tradizioni turistiche.