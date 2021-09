Covid, cala il numero dei positivi nel Ragusano ma i morti salgono a 339

Ancora in calo le persone positive nel Ragusano: nel report Asp del 4 settembre sono 2.305, 72 in meno di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 2.195 persone, 91 sono ricoverate negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, 16 nella Rsa Covid e 3 in Foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ragusa Ibla. I morti salgono a 339: nelle ultime 24 ore si è registrato il decesso di un 83enne di Modica, non vaccinato: era ricoverato in Rianimazione al Giovanni Paolo II di Ragusa. Ecco il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 42 Acate, 49 Chiaramonte Gulfi, 387 Comiso, 4 Giarratana, 69 Ispica, 170 Modica, 0 Monterosso. 73 Pozzallo, 295 Ragusa,

39 Santa Croce Camerina, 92 Scicli, 977 Vittoria.