Il ristorante Terrammare gestito a Milano dal modicano Peppe Barone nella Guida Michelin

Il Ristorante Terrammare di Milano gestito dal modicano Peppe Barone entra nella Guida Michelin con altri tre locali analoghi. Il ristorante si trova in zona Brera e, dalla sua apertura, è stato apprezzato per la professionalità del suo staff e per l'originalità di una cucina ispirata dalla Sicilia.

Già conosciuto a Modica grazie alla Fattoria delle Torri, lo chef Beppe Barone è legato a doppio filo ai sapori tradizionali – di terra e di mare – della sua isola d’origine. Tra i piatti più iconici del menu di Terrammare, ci sono la pasta con le sarde rivisitata in chiave moderna; il “risotto milanese portato al mare” , simbolo della sintesi tra la cucina siciliana e quella meneghina (ovvero carnaroli riserva, zafferano, gamberi bianchi di nassa, limone e polvere di capperi); il cosciotto di coniglio glassato alla stimpirata (in agrodolce tipico della caponata).